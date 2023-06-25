У Норвегії нарікають на пунктуальність поїздів: вчасно прибувають менше 90%

Із осені минулого року норвезький державний залізничний оператор Bane Nor має труднощі з вчасним поданням і виконанням залізничних рейсів, мінімального показника пунктуальності поїздів досі не вдалось досягти.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання Aftenposten.

У червні в Норвегії за розкладом прибули лише 83,6% пасажирських поїздів, а з початку року цей показник становить 87,4%. Bane Nor має цільовий показник пунктуальності у 90%, якого не вдалося досягти і минулого року.

Найбільше від невчасного прибуття поїздів потерпає і норвезька столиця Осло. Цього року лише 72,6% поїздів прибули за розкладом.

"Нас турбує те, що ми не можемо забезпечити кращу пунктуальність, ніж зараз. Але це (залізнична мережа Норвегії. – Ред.) настільки стара інфраструктура, що вона занепадає швидше, ніж ми можемо її оновити", – сказала предстааниця Bane Nor Крістіна Болстад Пікард.

Найпоширенішою причиною затримок є несправності сигналізації на колії, проблеми з контактною мережею та проблеми з самими поїздами.

Bane Nor вважає потяг вчасним, якщо він прибуває до кінцевого пункту призначення протягом чотирьох хвилин після оголошеного часу прибуття. Для поїздів далекого прямування цей показник становить трохи менше шести хвилин.

За законом, пасажири можуть вимагати відшкодування 25% вартості квитка, якщо потяг запізнюється на понад годину, або 50%, якщо запізнення становить щонайменше дві години.

На відшкодування норвежці можуть претендувати, навіть якщо вони не зазнали жодних додаткових витрат через запізнення, а також якщо їх пересадили на інший потяг або замінили автобусний рейс.