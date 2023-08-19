Зеленський: Ми закликали Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО

Президент Володимир Зеленський запевнив у підтримці вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу й зазначив, що Україна порушувала це питання в розмові із союзниками НАТО.

Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держав підкреслив, що Швеція зробила "абсолютно раціональний вибір на користь НАТО", й вибір українців аналогічний.

"Я впевнений, що наші держави будуть в Альянсі разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в цьому Балто-Чорноморсько-Азовському регіоні", – додав Зеленський.

Він зауважив, що в перемовинах із усіма партнерами по Альянсу "ми закликали й закликаємо постійно підтримувати вступ Швеції в НАТО, зокрема і в перемовинах із Туреччиною".

"Я наводив аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном Ердоганом. І будемо продовжувати надалі цю роботу надалі – у вступі Швеції в НАТО", – підсумував Зеленський.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.