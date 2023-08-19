Зеленский: Мы призвали Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО

Президент Владимир Зеленский заверил в поддержке вступления Швеции в Североатлантический Альянс и отметил, что Украина поднимала этот вопрос в разговоре с союзниками НАТО.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государств подчеркнул, что Швеция сделала "абсолютно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичный.

"Я уверен, что наши государства будут в Альянсе вместе будут гарантировать безопасность, в частности в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе", – добавил Зеленский.

Он отметил, что в переговорах со всеми партнерами по Альянсу "мы призывали и призываем постоянно поддерживать вступление Швеции в НАТО, в том числе и в переговорах с Турцией".

"Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать в дальнейшем эту работу в дальнейшем – во вступлении Швеции в НАТО", – подытожил Зеленский.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.