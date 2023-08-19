Зеленський анонсував переговори щодо надання Україні західних винищувачів

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Швеції в суботу, оголосив, що в наступні два дні вестиме переговори з "кількома" державами стосовно надання Україні сучасної авіації.

Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави пояснив, що Україна потребує західних винищувачів, оскільки зараз Росія має перевагу в повітрі, що дозволяє їй також просуватись і на землі.

"У нас немає переваги в небі. У нас немає сучасних літаків. І шведські Gripen – гордість вашої держави. І я вважаю, що такою гордістю прем’єр-міністр міг би поділитись із Україною. Ми над цим працюємо, ми зробили потужні кроки", – зазначив він.

Зеленський, не конкретизуючи, додав, що декілька тижнів "будуть відбуватись відповідні дії, які, я дуже вірю, розкриють можливість отримання в майбутньому відповідних літаків".

"Завтра й післязавтра так само в мене будуть перемовини ще з кількома державами. І я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все й досягнемо відповідного результату в небі, щоб у росіян не було відповідної переваги", – підсумував президент.

Він не уточнив, з якими саме державами буде вести переговори.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати схвалили передання Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16 на запит Данії, що має наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках.