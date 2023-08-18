США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії
Сполучені Штати схвалили передання Україні навчальних матеріалів для винищувачів F-16 на запит Данії, що має наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках.
Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомили два американські посадовці, один із них – з адміністрації Джо Байдена.
"Можемо підтвердити, що Міністерство (оборони. – Ред.) нещодавно схвалило запит від країни-партнера з навчання на F-16, Данії, пов'язаний із їхніми зусиллями щодо створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування", – сказав один із посадовців.
Програма містить навчальні модулі, документацію й матеріали для аудиторних занять, зокрема з інформацією про секретні американські технології. Тому вони потребували попереднього погодження Вашингтона.
Схвалення запиту Данії на передання Україні навчальних матеріалів є одним із важливих кроків на шляху до початку безпосереднього навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Навчання мають розпочатися у серпні, але, за даними ЗМІ, США тривалий час не схвалювали фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці. Міністерство оборони Данії раніше в п’ятницю підтвердило, що навчання українців на F-16 почнуться до кінця серпня.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше підтвердив згоду Вашингтона схвалити надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать навчання на них.