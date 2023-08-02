США не бачать від "вагнерівців" загрози для НАТО

Сполучені Штати не вбачають загрози з боку найманців групи Вагнера для НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

За словами представника Білого дому, "США невідомо про будь-яку конкретну загрозу, яку ПВК "Вагнер" становить для Польщі чи інших союзників по НАТО". Він додав, що Сполучені Штати "уважно за цим стежать".

Кірбі зазначив, що, за наявною інформацією, частина "вагнерівців" вирушила до Африки, "намагаючись збільшити там нестабільність", дехто ще в Україні, а ще частина перемістилась до Білорусі.

Він також підтвердив відданість Вашингтона зобов'язанням у рамках статті 5 договору НАТО, нагадавши слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена, що США захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору – умовного перешийка по лінії польсько-литовського кордону, що відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.

Наприкінці липня Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.

Згодом Лукашенко зізнався у тому, що збрехав щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі.