США не видят от "вагнеровцев" угрозы для НАТО

Соединенные Штаты не видят угрозы со стороны наемников группы Вагнера для НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

По словам представителя Белого дома, "США неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую ЧВК "Вагнер" представляет для Польши или других союзников по НАТО", добавив, что Соединенные Штаты "внимательно за этим следят".

Кирби отметил, что по имеющейся информации, часть "вагнеровцев" отправилась в Африку, "пытаясь увеличить там нестабильность", некоторые еще в Украине, а еще часть переместилась в Беларусь.

Он также подтвердил приверженность Вашингтона обязательствам в рамках статьи 5 договора НАТО, напомнив слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларусь.

В конце июля Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.

Впоследствии Лукашенко признался в том, что соврал по поводу желания наемников группы Вагнера ворваться в Польшу.