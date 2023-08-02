У Молдові Mercedes врізався у ворота посольства Росії і втікав від поліції

Зранку в середу, 2 серпня, у столиці Молдови Кишиневі автомобіль Mercedes врізався у ворота посольства Росії і намагався втекти з місця ДТП.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила поліція Молдови.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько шостої ранку. Чоловік за кермом Mercedes протаранив своїм автомобілем ворота посольства РФ в Кишиневі, після чого втікав від поліції.

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Автомобіль виявили на трасі, що веде до міста Страшени, але коли поліція наздогнала його і попросила зупинитися, водій продовжив рух і дорогою пошкодив ще дві машини.

Поліцейським вдалося зупинити порушника вже біля Страшенів.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 30 липня, в Таллінні затримали російського журналіста і волонтера Аркадія Бабченка, який кидав яйця в посольство РФ.