В Молдове Mercedes врезался в ворота посольства России и убегал от полиции

Утром в среду, 2 августа, в столице Молдовы Кишиневе автомобиль Mercedes врезался в ворота посольства России и пытался скрыться с места ДТП.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает полиция Молдовы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около шести утра. Мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства РФ в Кишиневе, после чего убегал от полиции.

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Автомобиль обнаружили на трассе, ведущей в город Страшены, но когда полиция догнала его и попросила остановиться, водитель продолжил движение и по дороге повредил еще две машины.

Полицейским удалось остановить нарушителя уже возле Страшенов.

В результате ДТП никто не пострадал, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, в Таллинне задержали российского журналиста и волонтера Аркадия Бабченко, который бросал яйца в посольство РФ.