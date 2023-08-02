Американський військовий загинув у ДТП в Німеччині

Внаслідок ДТП на півдні Німеччини у вівторок загинув американський військовий.

Про це повідомило командування Сухопутних військ США в Європі у заяві, яку цитує агентство AP, пише "Європейська правда".

Аварія сталася у вівторок поблизу міста Тіршенройт у німецькій федеральній землі Баварія.

За повідомленням американських військових, цивільний ваговоз врізався в бойову броньовану машину Stryker, яка виїжджала на шосе A93.

Цивільні медики на місці надали допомогу постраждалому солдату, який служив у 2-му кавалерійському полку армії США, і доставили його до місцевої лікарні, де констатували його смерть.

Інші солдати, які їхали у броньованій машині, не постраждали.

У командуванні Сухопутних військ США в Європі додали, що не надаватимуть подальших подробиць про інцидент до отримання повідомлення від родичів загиблого.

Це не перша подібна ДТП у Німеччині за участю американських військових. Минулого тижня дев'ять американських військових постраждали в результаті аварії на військовому полігоні в Графенвері в німецькій Баварії.