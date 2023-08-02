Американский военный погиб в ДТП в Германии

В результате ДТП на юге Германии во вторник погиб американский военный.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск США в Европе в заявлении, которое цитирует агентство AP, пишет "Европейская правда".

Авария произошла во вторник вблизи города Тиршенройт в немецкой федеральной земле Бавария.

По сообщению американских военных, гражданский грузовик врезался в боевую бронированную машину Stryker, которая выезжала на шоссе A93.

Гражданские медики на месте оказали помощь пострадавшему солдату, служившему во 2-м кавалерийском полку армии США, и доставили его в местную больницу, где констатировали его смерть.

Другие солдаты, ехавшие в бронированной машине, не пострадали.

В командовании Сухопутных войск США в Европе добавили, что не будут предоставлять дальнейших подробностей об инциденте до получения сообщения от родственников погибшего.

Это не первое подобное ДТП в Германии с участием американских военных. На прошлой неделе девять американских военных пострадали в результате аварии на военном полигоне в Графенвере в немецкой Баварии.