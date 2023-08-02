Зеленський доручив послам у країнах-сусідках "охолодити емоції" там

Президент України Володимир Зеленський доручив українським послам у сусідніх країнах "гасити емоції" там, аби місцева внутрішня політика не била по відносинах з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський оголосив, що дипломати мають подбати про те, аби в України з’являлося більше добросусідських можливостей, захищати інтереси України, але й спільні з сусідами інтереси – "окрім держави-агресора та її сателітів".

"Україна вміє бути вдячною та є вдячною кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але й наш внесок у спільну безпеку заслуговує на вдячність", – зазначив президент.

"Як посли України ви маєте охолоджувати емоції, коли вони надто сильно вирують у політиці сусідів. Охолоджувати, але не бути німими. У наступні місяці в різних країнах відбудуться вибори, і це створює певну складну конʼюнктуру. Нам потрібне розуміння, яке долає будь-яку таку політичну внутрішню конʼюнктуру". Потрібні нові прояви солідарності та нові програми співпраці й підтримки, довготривалої системної підтримки", – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що такі позитивні приклади є у рішеннях Німеччини, Швеції, Норвегії, Чехії, Данії, Литви, Японії.

"Ми з цими країнами точно сходимося в розумінні свободи та захисту життя. Українська дипломатія має бути активною заради саме такого розуміння і з іншими нашими партнерами", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на зустрічі з дипломатами він назвав п’ять ключових орієнтирів.