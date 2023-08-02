Зеленский поручил послам в странах-соседках "охладить эмоции" там

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским послам в соседних странах "охладить эмоции" там, чтобы местная внутренняя политика не била по отношениям с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Зеленский объявил, что дипломаты должны позаботиться о том, чтобы у Украины появлялось больше добрососедских возможностей, защищать интересы Украины, но и общие с соседями интересы – "кроме государства-агрессора и его сателлитов".

"Украина умеет быть благодарной и благодарна каждой стране, абсолютно всем людям, каждому народу, которые нам помогали. Но и наш вклад в общую безопасность заслуживает благодарности", – отметил президент.

"Как послы Украины, вы должны охлаждать эмоции, когда они слишком сильно бушуют в политике соседей. Охлаждать, но не быть немыми. В следующие месяцы в разных странах состоятся выборы, и это создает определенную сложную конъюнктуру. Нам нужно понимание, которое преодолевает любую такую политическую внутреннюю конъюнктуру. Нужны новые проявления солидарности и новые программы сотрудничества и поддержки, долговременной системной поддержки", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что такие положительные примеры есть в решениях Германии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании, Литвы, Японии.

"Мы с этими странами точно сходимся в понимании свободы и защиты жизни. Украинская дипломатия должна быть активной ради именно такого понимания и с другими нашими партнерами", – добавил Зеленский.

Напомним, на встрече с дипломатами он назвал пять ключевых ориентиров.