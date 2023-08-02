Финляндия ожидает роста беглецов из России после ужесточения законов о призыве

Пограничная служба Финляндии следит за ситуацией в России после того, как там ужесточили призывное законодательство, и прогнозирует рост пограничного движения в связи с этим.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии отмечает, что не ждет серьезных изменений на границе, но готовится к возможному увеличению количества тех, кто пересекает границу.

"Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако мы не ожидаем существенного увеличения пограничного движения", – прокомментировал заместитель командующего службы Юкка Луккари.

Он добавил, что за время его службы в России произошло множество изменений, но "всегда сложно предсказать, как это отразится на границе".

Как отмечает Yle, летом на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных пересечений, из которых семь – это перебежчики из России в Финляндию.

В прошлом месяце Россия приняла закон о поднятии верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, а также ограничении выезда из страны тем, кто получил повестку.

Ограничения на въезд россиян в Финляндию действовали еще с сентября прошлого года на фоне волны мобилизации россиян, а в июле финское правительство еще больше ужесточило эти шаги.