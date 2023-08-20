Партія влади Естонії втратила лідерство в опитуваннях

Опозиційна партія Естонії EKRE вийшла на одноосібне перше місце в рейтингах.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування дослідницької фірми Norstat за тиждень з 7 по 14 серпня, повідомляє ERR.

Згідно з дослідженням, підтримка Партії реформ, яка очолює уряд, зросла до 24,9%, що менше за зростання опозиційної EKRE – з 23,8% до 25,2%, хоча тижнем раніше в них були однакові показники.

Опитування свідчить, що третє місце посідає Центристська партія, популярність якої знизилася з 18,1% до 17,9%. На четверту позицію з п'ятої піднялася опозиційна Isamaa, хоча її підтримка знизилася з 10% до 9,9%.

Підйом останньої відбувся завдяки падінню Соціал-демократичної партії, яка входить до коаліції: її популярність знизилася з 11,1 до 9,2%. Знизилася підтримка ще одного коаліціонта – партії Eesti 200 – з 8,5% до 8,2%.

Раніше повідомлялося, що в уряді Естонії хочуть тимчасово заборонити голосування на місцевих виборах громадянам Росії та Білорусі, які є резидентами Естонії, що вони можуть робити зараз.

Перед цим Естонія домовилася з Мальтою про зміну часу головування в Раді ЄС, яке заплановане із січня по червень 2031 року, через вибори до парламенту Естонії, які заплановані на 2 березня 2031 року.