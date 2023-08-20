Партия власти Эстонии потеряла лидерство в опросах

Оппозиционная партия Эстонии EKRE вышла на единоличное первое место в рейтингах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос исследовательской фирмы Norstat за неделю с с 7 по 14 августа, сообщает ERR.

Согласно исследованию, поддержка возглавляющей правительство Партии реформ выросла до 24,9%, что меньше роста оппозиционной EKRE – с 23,8% до 25,2%, хотя неделей ранее у них были одинаковые показатели.

Опрос свидетельствует, что третье место занимает Центристская партия, популярность которой снизилась с 18,1% до 17,9%. На четвертую позицию с пятой поднялась оппозиционная Isamaa, хотя ее поддержка снизилась с 10% до 9,9%.

Подъем последней произошел благодаря падению Социал-демократической партии, которая входит в коалицию: ее популярность снизилась с 11,1 до 9,2%. Снизилась поддержка еще одного коалиционта – партии Eesti 200 – с 8,5% до 8,2%.

Ранее сообщалось, что в правительстве Эстонии хотят временно запретить голосование на местных выборах гражданам России и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии, что они могут делать сейчас.

Перед этим Эстония договорилась с Мальтой об изменении времени председательства в Совете ЕС, которое запланировано с января по июнь 2031 года, из-за выборов в парламент Эстонии, которые запланированы на 2 марта 2031 года.