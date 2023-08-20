Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла до 28
Неділя, 20 серпня 2023, 14:16
В грузинському муніципалітеті Оні, де 3 серпня стався зсув ґрунту, тривають пошукові роботи: кількість загиблих зросла до 28.
Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Грузії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський Перший канал.
За даними відомства, роботи тривають у руслах річок Ріоні та Чанчахи, де мобілізовано як важку техніку, так і плавзасоби, особовий склад і групу кінологів.
Наразі рятувальники виявили в зоні стихійного лиха 28 тіл, тривають пошуки ще п'яти осіб.
Зсув ґрунту у курортному селищі Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.
Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.