Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 28

В грузинском муниципалитете Они, где 3 августа произошел оползень, продолжаются поисковые работы: количество погибших возросло до 28.

Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел Грузии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский Первый канал.

По данным ведомства, работы продолжаются в руслах рек Риони и Чанчахи, где мобилизованы как тяжелая техника, так и плавсредства, личный состав и группа кинологов.

Сейчас спасатели обнаружили в зоне стихийного бедствия 28 тел, продолжаются поиски еще пяти человек.

Оползень в курортном поселке Шови произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.