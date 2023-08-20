Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 28
В грузинском муниципалитете Они, где 3 августа произошел оползень, продолжаются поисковые работы: количество погибших возросло до 28.
Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел Грузии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский Первый канал.
По данным ведомства, работы продолжаются в руслах рек Риони и Чанчахи, где мобилизованы как тяжелая техника, так и плавсредства, личный состав и группа кинологов.
Сейчас спасатели обнаружили в зоне стихийного бедствия 28 тел, продолжаются поиски еще пяти человек.
Оползень в курортном поселке Шови произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.
Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.