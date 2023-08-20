Данія оголосила, що передасть Україні F-16 з Нідерландами

Данія оголосила, що разом із Нідерландами передасть Україні винищувачі F-16, які дозволять захистити український повітряний простір від російської агресії.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії, повідомляє "Європейська правда".

"Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передасть винищувачі F16 для боротьби України за свободу проти Росії та її злочинної агресії. Підтримка Данії Україні є непохитною, і з передачею винищувачів F16 Данія стала лідером у цій справі", – заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Крім того, данський уряд пообіцяв працювати над тим, щоб інші країни долучилися до коаліції і "зробили свій внесок у боротьбу за свободу України".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.