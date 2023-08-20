Мер Стамбула закликав економити воду через загрозу посухи

Мер турецького Стамбула Екрем Імамоглу звернувся до мешканців міста із закликом економно споживати воду через загрозу посухи.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, наступного тижня у Стамбулі опадів не очікується.

"Закликаю всіх наших громадян бути більш уважними при споживанні води та до її економії. Наше місто і країна стикаються із загрозою посухи", – зазначив Імамоглу.

AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor. pic.twitter.com/3O5hhQkwwG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 20, 2023

Раніше повідомлялося, що адміністрації понад 200 гмін (громад) у Польщі закликали своїх мешканців економно використовувати воду, тому що ґрунтові води не встигають відновлюватися.

Нагадаємо, у Франції, Іспанії та Португалії заходи економії води почали запроваджувати ще навесні, готуючись до літньої спеки й посухи.

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