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Мер Стамбула закликав економити воду через загрозу посухи

Неділя, 20 серпня 2023, 17:47

Мер турецького Стамбула Екрем Імамоглу звернувся до мешканців міста із закликом економно споживати воду через загрозу посухи.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, наступного тижня у Стамбулі опадів не очікується.

"Закликаю всіх наших громадян бути більш уважними при споживанні води та до її економії. Наше місто і країна стикаються із загрозою посухи", – зазначив Імамоглу.

Раніше повідомлялося, що адміністрації понад 200 гмін (громад) у Польщі закликали своїх мешканців економно використовувати воду, тому що ґрунтові води не встигають відновлюватися.

Нагадаємо, у Франції, Іспанії та Португалії заходи економії води почали запроваджувати ще навесні, готуючись до літньої спеки й посухи. 

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Туреччина