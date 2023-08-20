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Мэр Стамбула призвал экономить воду из-за угрозы засухи

Воскресенье, 20 августа 2023, 17:47

Мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу обратился к жителям города с призывом экономно потреблять воду из-за угрозы засухи.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на следующей неделе в Стамбуле осадков не ожидается.

"Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", – отметил Имамоглу.

Ранее сообщалось, что администрации более 200 гмин (общин) в Польше призвали своих жителей экономно использовать воду, потому что грунтовые воды не успевают восстанавливаться.

Напомним, во Франции, Испании и Португалии меры экономии воды начали вводить еще весной, готовясь к летней жаре и засухе.

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