Мэр Стамбула призвал экономить воду из-за угрозы засухи

Мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу обратился к жителям города с призывом экономно потреблять воду из-за угрозы засухи.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на следующей неделе в Стамбуле осадков не ожидается.

"Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", – отметил Имамоглу.

AKOM verilerine göre İstanbulumuzda önümüzdeki hafta da yağışsız geçecek. Tüm vatandaşlarımızı su kullanımında çok daha dikkatli ve tasarruflu olmaya davet ediyorum. Kuraklık tehlikesi kentimizi ve ülkemizi tehdit ediyor. pic.twitter.com/3O5hhQkwwG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 20, 2023

Ранее сообщалось, что администрации более 200 гмин (общин) в Польше призвали своих жителей экономно использовать воду, потому что грунтовые воды не успевают восстанавливаться.

Напомним, во Франции, Испании и Португалии меры экономии воды начали вводить еще весной, готовясь к летней жаре и засухе.

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