Лукашенко привітав президента Угорщини, заявивши про схожі "підходи" країн

Білоруський диктатор Александр Лукашенко привітав президентку Угорщини Каталін Новак з національним святом – Днем Святого Іштвана, заявивши, що у обох країн є "схожі підходи" стосовно "найважливіших питань".

Заяву Лукашенка оприлюднила його пресслужба, повідомляє "Європейська правда".

"Переконаний, що схожість наших підходів до таких найважливіших питань, як пріоритет миру і спокою, першочерговість національних інтересів, необхідність захисту сім'ї і традиційних цінностей, щире прагнення до встановлення чесних і взаємоповажних зв'язків з партнерами, буде і надалі сприяти розвитку конструктивного співробітництва між Білоруссю та Угорщиною на благо наших громадян, наших країн, нашого регіону", – йдеться у повідомленні.

Лукашенко побажав Каталін Новак міцного здоров'я та успіхів, процвітання Угорщини.

День святого Іштвана – головне державне свято Угорщини, який вважають днем заснування угорської держави. У цей день вшановують першого короля Угорщини – Іштвана I, який був офіційно коронований 20 серпня 1000 року.

Нагадаємо, 11 серпня Лукашенко заявив, що готовий покращувати відносини з Польщею. "Ми сусіди, і сусідів не обирають, вони від Бога", – сказав білоруський диктатор.

У відповідь польський президент Анджей Дуда сказав, що для покращення відносин Білорусь має припинити гібридні атаки на польському кордоні.