Лукашенко поздравил президента Венгрии, заявив о схожих "подходах" стран

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Каталин Новак с национальным праздником – Днем Святого Иштвана, заявив, что у обеих стран есть "схожие подходы" по "важнейшим вопросам".

Заявление Лукашенко обнародовала его пресс-служба, сообщает "Европейская правда".

"Убежден, что сходство наших подходов к таким важнейшим вопросам, как приоритет мира и спокойствия, первоочередность национальных интересов, необходимость защиты семьи и традиционных ценностей, искреннее стремление к установлению честных и взаимоуважительных связей с партнерами, будет и в дальнейшем способствовать развитию конструктивного сотрудничества между

Беларусью и Венгрией на благо наших граждан, наших стран, нашего региона", – говорится в сообщении.

Лукашенко пожелал Каталин Новак крепкого здоровья и успехов, процветания Венгрии.

День святого Иштвана – главный государственный праздник Венгрии, который считается днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии – Иштвана I, который был официально коронован 20 августа 1000 года.

Напомним, 11 августа Лукашенко заявил, что готов улучшать отношения с Польшей. "Мы соседи, и соседей не выбирают, они от Бога", – сказал белорусский диктатор.

В ответ польский президент Анджей Дуда сказал, что для улучшения отношений Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польской границе.