Зеленський про пропозицію поміняти території на членство в НАТО: Готові віддати Бєлгород

Президент України Володимир Зеленський іронічно прокоментував пропозицію обміняти захоплені РФ українські території на членство в НАТО.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда".

"Обмін територій? Готові поміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", – зазначив український президент.

Водночас Фредеріксен сказала, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території,

Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.

Генсек НАТО, коментуючи висловлювання Єнссена, заявив, що Україна має сама вирішувати, коли настануть умови для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення.