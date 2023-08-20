Зеленский готов "отдать Белгород" в обмен на вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал предложение обменять захваченные РФ украинские территории на членство в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда".

"Обмен территорий? Готовы поменять Белгород на наше членство в НАТО", – отметил украинский президент.

В то же время Фредериксен сказала, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире.

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

Впоследствии он назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя высказывания Йенссена, заявил, что Украина должна сама решать, когда наступят условия для присоединения к любым переговорам после российского вторжения.