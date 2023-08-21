Чехія хоче призначення посла України в Празі

Чехія домагається, щоб Україна призначила повноцінного посла в Празі через рік після його відсутності.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив програмі CNN Prima News віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан, повідомляє Radio Prague International.

Посадовець висловив сподівання, що Київ призначить нового посла протягом кількох тижнів або місяців.

За його словами, причина тривалої відсутності українського посла в Празі – те, що "низка високопоставлених дипломатів залишаються в Україні через тривале російське вторгнення і займаються насамперед внутрішньою політикою".

Нагадаємо, 9 липня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Перебийноса з посади посла України в Чехії та призначив його заступником міністра закордонних справ України.

Євген Перебийніс очолював дипломатичне представництво України в Чехії з 2017 року, тобто п'ять років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири.

Про політику призначення послів України читайте у статті ЄвроПравди: "Посли за об'явою". Зеленський призначає топ-дипломатів без досвіду в МЗС: це добре чи погано?