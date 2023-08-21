Чехия хочет назначения посла Украины в Праге

Чехия добивается, чтобы Украина назначила полноценного посла в Праге спустя год после его отсутствия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил программе CNN Prima News вице-премьер и министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан, сообщает Radio Prague International.

Чиновник выразил надежду, что Киев назначит нового посла в течение нескольких недель или месяцев.

По его словам, причина длительного отсутствия украинского посла в Праге – то, что "ряд высокопоставленных дипломатов остаются в Украине из-за продолжающегося российского вторжения и занимаются, прежде всего, внутренней политикой".

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский отозвал посла Евгения Перебийноса, который стал заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Перебийноса с должности посла Украины в Чехии и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины.

Евгений Перебийнис возглавлял дипломатическое представительство Украины в Чехии с 2017 года, то есть пять лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре.

О политике назначения послов Украины читайте в статье ЕвроПравды: "Послы по объявлению". Зеленский назначает топ-дипломатов без опыта в МИД: это хорошо или плохо?