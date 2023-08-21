Пророссийский автопробег и две украинские контрдемонстрации в Кельне не привели к эскалации, которой опасались в немецкой полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Особых инцидентов в связи с акциями не было, заявил представитель полиции в воскресенье.

Сторонники России смогли мобилизовать значительно меньше людей, чем ожидалось: по данным полиции, колонна состояла из около 40, а не зарегистрированных 200 автомобилей из 1000 человек.

фото: David Young / dpa

Руководитель автопробега уже перед самым событием изменил маршрут, чтобы автомобили с российскими и советскими флагами не ехали мимо украинского культурного фестиваля в Музее шоколада.

Тот факт, что изначально запланированный маршрут должен был обойти украинский фестиваль, был расценен как провокация. Тогда было зарегистрировано две контрдемонстрации: одна возле Музея шоколада, а другая на Хоймаркте. Несколько сотен человек собрались на контрдемонстрации возле Музея шоколада и около 50 на митинге на площади Хоймаркт.

Из-за изменения маршрута участники демонстрации возле Музея шоколада не вступали в контакт с пророссийским автопробегом, а проезд пропутинских демонстрантов мимо митингующих на Хоймаркт прошел без инцидентов.

Тем временем несколько тысяч человек праздновали в Кельне украинский культурный фестиваль. Ассоциация "Сине-желтый крест" предложила людям использовать собранные пожертвования на покупку машин скорой помощи для Украины.

Напомним, в Германии бывший российский офицер Макс Шлунд, который является известным фанатом президента РФ Владимира Путина, получил штраф в 2500 тысячи евро за нападение на адвоката.

Макс Шлунд вместе с женой Еленой Колбасниковой организуют в Германии пророссийские митинги и присылают помощь оккупационной армии РФ.