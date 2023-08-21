В Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек

Рано утром в понедельник в районе Соргун центральнотурецкого муниципалитета Йозгат пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего погибли 12 человек, еще 19 человек получили травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Автобус следовал из Сиваса в Стамбул, когда водитель потерял управление у перекрестка Мюкремин на трассе Сивас-Йозгат. Автобус выехал на встречную полосу и упал за отбойник, унеся жизни людей и нанеся значительные разрушения.

фото агентства Anadolu

На место ДТП немедленно направили группы быстрого реагирования, включая медиков, полицию, жандармерию и сотрудников Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По предварительным данным, 11 человек погибли на месте происшествия, а одного раненого, несмотря на медицинское вмешательство в ближайшей больнице, спасти не удалось. Из 19 пострадавших пассажиров, которых доставили в медицинские учреждения в районах Йозгат и Соргун, один остается в критическом состоянии.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан выразил соболезнования и отметил всестороннюю поддержку, которую оказывают различные органы власти.

"Это печальный инцидент. Наши специальные команды полиции, жандармерии, AFAD и губернаторов районов находятся на месте и оказывают полную поддержку. Мы с уважением забрали тела погибших пассажиров и доставили раненых в местные больницы для оказания немедленной помощи. Хотя предварительные выводы указывают на халатность как основную причину, мы верим, что дальнейшие расследования внесут ясность", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в Армении на трассе Гюмри-Ладжик произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли 11 человек.

Перед этим в Австрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. В результате аварии погибли четыре человека.