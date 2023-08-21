Президента Болгарії розкритикували як загрозу майбутньому країни в ЄС

Дві найбільші партії Болгарії звинуватили президента Румена Радева в тому, що він становить ризик для майбутнього країни в Європейському Союзі, посилаючись на його постійні політичні атаки на уряд, вплив у суспільстві і проросійську лінію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Партія "Ми продовжуємо зміни", яка має найбільше міністрів у коаліційному уряді, заявила, що антиєвропейська поведінка Радева в суспільстві була основним мотивом їхнього рішення об'єднатися з партією колишнього скомпрометованого прем'єр-міністра Бойка Борисова ГЕРБ.

"Якби не було ризику, що (Румен) Радев відведе нас від Європи, ми б не створили кабінет з ГЕРБ", – зазначила провідний політтехнолог "Ми продовжуємо зміни" Лєна Бориславова.

В ГЕРБ заявили, що "демократію не можна захистити лицемірством, як і не можна зберегти державність за допомогою розколу і постійно піднятого кулака" Радева.

У травні ГЕРБ та "Ми продовжуємо зміни" сформували коаліційний уряд, задекларовані цілі якого – привести Болгарію до єврозони, Шенгену, підтримати Україну, реформувати адміністрацію та позбавити спецслужби від російського впливу.

Однак досі спецслужби очолюють керівники, призначені Радевим під час його дворічного правління тимчасовими урядами. Протягом цього періоду Радев виступав проти надання військової допомоги Україні і неодноразово припускав, що Київ винен у війні не менше, ніж Росія.

Останнім скандалом між "Ми продовжуємо зміни", ГЕРБ та Радевим стала пропозиція змінити болгарське національне свято.

Нинішнє національне свято, 3 березня, відзначає підписання Сан-Стефанського мирного договору між Російською та Османською імперіями після дворічної війни за визволення Болгарії від османського панування в 1877-1878 роках. Війна була успішною для Росії, але мирний договір так і не набув чинності, а землі болгар були розділені на кілька частин.

Оскільки багато болгар розглядають це національне свято як символ російських інтересів у Болгарії, коаліція пропонує оголосити новим національним днем День слов'янської писемності (24 травня), який святкує слов'янську азбуку, винайдену 1200 років тому.

У суботу Радев виступив на захист збереження 3 березня як головного національного свята, оголосивши його "червоною лінією нашого терпіння, яку народний рух не дозволить стерти".

"За спиною більшості політиків, які накачують себе псевдопатріотизмом, залишається проста істина – вони хочуть більше влади, або не хочуть віддавати владу, яка у них вже є", – прокоментував ситуацію співлідер руху "Ми продовжуємо зміни" Кирил Пєтков.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро відомих болгарських політиків отримали захист Національної служби безпеки через погрози з боку Росії.

Нагадаємо, у липні російські хакери із групи Noname057 атакували сайт парламенту Болгарії через допомогу Україні.

Крім того, у болгарській столиці Софії затримали 39-річного чоловіка, якого звинуватили у погрозах убити міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева через його позицію щодо війни в Україні.