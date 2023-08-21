Президента Болгарии раскритиковали как угрозу будущему страны в ЕС

Две крупнейшие партии Болгарии обвинили президента Румена Радева в том, что он представляет риск для будущего страны в Европейском Союзе, ссылаясь на его постоянные политические атаки на правительство, влияние в обществе и пророссийскую линию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Партия "Мы продолжаем изменения", которая имеет больше всего министров в коалиционном правительстве, заявила, что антиевропейское поведение Радева в обществе было основным мотивом их решения объединиться с партией бывшего скомпрометированного премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ.

"Если бы не было риска, что (Румен) Радев уведет нас от Европы, мы бы не создали кабинет с ГЕРБ", –отметила ведущий политтехнолог "Мы продолжаем изменения" Лена Бориславова.

В ГЕРБ заявили, что "демократию нельзя защитить лицемерием, как и нельзя сохранить государственность с помощью раскола и постоянно поднятого кулака" Радева.

В мае ГЕРБ и "Мы продолжаем изменения" сформировали коалиционное правительство, задекларированные цели которого – привести Болгарию в еврозону, Шенген, поддержать Украину, реформировать администрацию и избавить спецслужбы от российского влияния.

Однако до сих пор спецслужбы возглавляют руководители, назначенные Радевым во время его двухлетнего правления временными правительствами. В течение этого периода Радев выступал против предоставления военной помощи Украине и неоднократно предполагал, что Киев виноват в войне не меньше, чем Россия.

Последним скандалом между "Мы продолжаем изменения", ГЕРБ и Радевым стало предложение изменить болгарский национальный праздник.

Нынешний национальный праздник, 3 марта, отмечает подписание Сан-Стефанского мирного договора между Российской и Османской империями после двухлетней войны за освобождение Болгарии от османского господства в 1877-1878 годах. Война была успешной для России, но мирный договор так и не вступил в силу, а земли болгар были разделены на несколько частей.

Поскольку многие болгары рассматривают этот национальный праздник как символ российских интересов в Болгарии, коалиция предлагает объявить новым национальным днем День славянской письменности (24 мая), который празднует славянскую азбуку, изобретенную 1200 лет назад.

В субботу Радев выступил в защиту сохранения 3 марта как главного национального праздника, объявив его "красной линией нашего терпения, которую народное движение не позволит стереть".

"За спиной большинства политиков, которые накачивают себя псевдопатриотизмом, остается простая истина – они хотят больше власти, или не хотят отдавать власть, которая у них уже есть", – прокомментировал ситуацию один из лидеров движения "Мы продолжаем перемены" Кирилл Петков.

Ранее сообщалось, что пятеро известных болгарских политиков получили защиту Национальной службы безопасности из-за угроз со стороны России.

Напомним, в июле российские хакеры из группы Noname057 атаковали сайт парламента Болгарии из-за помощи Украине.

Кроме того, в болгарской столице Софии задержали 39-летнего мужчину, которого обвинили в угрозах убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции относительно войны в Украине.