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Зеленский встретился с королевой Дании

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Понедельник, 21 августа 2023, 14:50

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Копенгаген встретился с королевой Маргрете II и членами королевской семьи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба президента объявила на официальных страницах.

Зеленский отметил, что Киев ценит личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине.

"Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень много значат для нас... Спасибо датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине. Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Датское DR отмечает, что из-за визита Зеленского королева Маргрете прервала летний отпуск, чтобы лично встретиться с ним.

Перед этим украинский президент выступил в парламенте Дании.

Напомним, на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.

Министр обороны Дании сказал, что условием предоставления истребителей Украине является их использование исключительно над территорией Украины.

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Дания Зеленский