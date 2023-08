Зеленский встретился с королевой Дании

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Копенгаген встретился с королевой Маргрете II и членами королевской семьи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба президента объявила на официальных страницах.

Зеленский отметил, что Киев ценит личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине.

"Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень много значат для нас... Спасибо датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине. Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Together with the President @ZelenskyyUa had an audience with HRH Queen Margrethe II, HRH Crown Prince Frederik and HRH Crown Princess Mary. We are extremely grateful for Denmark's understanding and active position in helping Ukraine to fight for people and life🇩🇰🇺🇦 pic.twitter.com/VXr5UiMwYM