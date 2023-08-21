В Греции вспыхнули новые лесные пожары, есть погибший и пострадавшие

Утром в районе севернее Афин вспыхнул новый лесной пожар, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Огонь вспыхнул около 10 утра в сельской местности района Беотия, что севернее Афин, и в условиях сильного ветра быстро разгорелся. Предварительной причиной пожара считают хозяйственные работы местных жителей.

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На месте работают более 50 пожарных, 16 единиц техники, два спецсамолета и вертолет.

В настоящее время известно об одном погибшем в результате пожара – местном фермере, который занимался разведением овец. Полиция предполагает, что после экстренного оповещения он побежал спасать своих животных, но задохнулся от густого дыма. Огонь до двора не дошел.

AFP сообщает также о восьми госпитализированных – пожарных и волонтере.

Огонь угрожает двум ближайшим деревням Скерфи и Саранти, их жителей и туристов из кемпинга эвакуируют. Пожарные попытаются не подпустить огонь к населенным пунктам.

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Кроме того, начался пожар на острове Эвбея и в Ано Дросини на северо-востоке.

Также продолжается борьба с огнем на северо-востоке Греции в районе города Александруполис. Контролировать пожар сложно из-за сильных ветров.

С пожарами борются также на испанском острове Теренифе, который входит в архипелаг Канарских островов; свои дома пришлось оставить около 30 тысячам людей.