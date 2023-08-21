Чому ЄС має всі можливості заборонити скраплений газ із РФ

Євросоюз досі залежний від скрапленого природного газу з Росії.

За підсумками першого півріччя Європа отримала приблизно 12,5 млрд кубометрів російського газу у формі СПГ. Якщо такий самий рівень збережеться в другому півріччі 2023, обсяг поставок вийде на 25 млрд кубометрів, що практично дорівнює пропускній спроможності однієї вцілілої нитки "Північного потоку".

Про те, як зменшити цю залежність читайте в колонці засновниці Razom We Stand Світлани Романко Загроза рівня "Північного потоку": чому ЄС варто зупинити закупки російського зрідженого газу.

Авторка колонки нагадує, що найбільшими імпортерами російського зрідженого газу у ЄС наразі є Бельгія, Франція та Іспанія.

"Загалом на ці три країни припадає 318 з 348 поставок, здійснених до ЄС з 1 січня 2022 року по 12 червня 2023 року. У травні 2023 року Європа вперше в історії імпортувала більше СПГ, ніж трубопровідного газу", – інформує засновниця Razom We Stand.

За її словами, у 2022 році країни ЄС отримали близько 90% всього СПГ, виробленого на терміналі "Ямал-СПГ" російського концерну "Новатек".

З них Бельгія, Франція та Іспанія, пише авторка, разом отримали майже 75% всього СПГ, відправленого з порту Сабетта в російській Арктиці, де розташований "Ямал-СПГ".

"Французький енергетичний гігант Total Energies має частку у 20% відсотків у діючому терміналі "Ямал-СПГ", а також уклав з "Новатеком" найбільшу кількість довгострокових контрактів на термін від 15 до 25 років. За даними Bruegel на Total припадає більш ніж чверть усіх контрактів.

Ця компанія також має 10% у проєкті "Арктик СПГ-2", який може подвоїти російські потужності для експорту газу LNG-танкерами. Попри санкції Total продовжує співпрацювати з "Новатеком", – зазначає Світлана Романко.

Запровадження ембарго проти російського СПГ, а також вторинних санкцій з метою зупинки проєкту "Арктик СПГ-2" є очевидним необхідним кроком, впевнена засновниця Razom We Stand. На її думку, ЄС має здійснити такий крок для підтримки заявленої політики у сферах захисту міжнародної безпеки та протидії змінам клімату.

Експорт з Росії до ЄС у 2022 році, за її даними, становив трохи більше 3% від світового ринку СПГ, що виключає шокове зростання цін при введенні ембарго, адже ЄС зможе імпортувати газ з інших джерел, зокрема з Катару та США.

"Будь-яке можливе підвищення світових цін значною мірою буде визначатися кон’юнктурою ринку та при падінні попиту може взагалі не відбутися", – звертає увагу авторка колонки.

Вона впевнена, що з належними заходами для скорочення попиту на газ, підвищення енергоефективності та прискорення переходу на відновлювані джерела енергії Європа має сильну позицію для повного припинення поставок російського СПГ вже цього року.

За словами Світлани Романко, ще одна причина зупинити ці поставки – кліматична політика ЄС.

"Разом з десятками українських громадських організацій ми звернулися в липні до Єврокомісії із закликом запровадити ембарго на російський СПГ у 12-му пакеті санкцій. І це не лише про нашу боротьбу з агресором.

В час, коли увесь світ наближається до кліматичної катастрофи, ЄС має бути послідовним – поставити собі за мету назавжди утримати російське викопне паливо у надрах землі відповідно до узгодженої світом мети в рамках Паризької угоди", – розповідає засновниця Razom We Stand.

Наступним кроком, впевнена авторка колонки, Євросоюз має запровадити вторинні санкції проти всіх компаній, які надають технології та послуги, що допомагають Росії експортувати СПГ на світові ринки.

Докладніше – у колонці Світлани Романко Загроза рівня "Північного потоку": чому ЄС варто зупинити закупки російського зрідженого газу.