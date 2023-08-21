Почему ЕС имеет все возможности запретить сжиженный газ из РФ

Евросоюз до сих пор зависим от сжиженного природного газа из России.

По итогам первого полугодия Европа получила примерно 12,5 млрд кубометров российского газа в форме СПГ. Если такой же уровень сохранится во втором полугодии 2023 года, объем поставок выйдет на 25 млрд кубометров, что практически равно пропускной способности одной уцелевшей нитки "Северного потока".

О том, как уменьшить эту зависимость читайте в колонке основательницы Razom We Stand Светланы Романко Угроза уровня "Северного потока": почему ЕС стоит остановить закупки российского сжиженного газа.

Автор колонки напоминает, что крупнейшими импортерами российского сжиженного газа в ЕС сейчас являются Бельгия, Франция и Испания.

"Всего на эти три страны приходится 318 из 348 поставок, осуществленных в ЕС с 1 января 2022 года по 12 июня 2023 года. В мае 2023 года Европа впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа", – информирует основательница Razom We Stand.

По ее словам, в 2022 году страны ЕС получили около 90% всего СПГ, произведенного на терминале "Ямал-СПГ" российского концерна "Новатэк".

Из них Бельгия, Франция и Испания, пишет автор, вместе получили почти 75% всего СПГ, отправленного из порта Сабетта в российской Арктике, где расположен "Ямал-СПГ".

"Французский энергетический гигант Total Energies имеет долю в 20% процентов в действующем терминале "Ямал-СПГ", а также заключил с "Новатэком" наибольшее количество долгосрочных контрактов на срок от 15 до 25 лет. По данным Bruegel на Total приходится более чем четверть всех контрактов.

Эта компания также имеет 10% в проекте "Арктик СПГ-2", который может удвоить российские мощности для экспорта газа LNG-танкерами. Несмотря на санкции Total продолжает сотрудничать с "Новатэком", – отмечает Светлана Романко.

Введение эмбарго против российского СПГ, а также вторичных санкций с целью остановки проекта "Арктик СПГ-2" является очевидным необходимым шагом, уверена основательница Razom We Stand. По ее мнению, ЕС должен осуществить такой шаг для поддержки заявленной политики в сферах защиты международной безопасности и противодействия изменениям климата.

Экспорт из России в ЕС в 2022 году, по ее данным, составлял чуть более 3% от мирового рынка СПГ, что исключает шоковый рост цен при введении эмбарго, ведь ЕС сможет импортировать газ из других источников, в частности из Катара и США.

"Любое возможное повышение мировых цен в значительной степени будет определяться конъюнктурой рынка и при падении спроса может вообще не произойти", – обращает внимание автор колонки.

Она уверена, что с надлежащими мерами для сокращения спроса на газ, повышения энергоэффективности и ускорения перехода на возобновляемые источники энергии Европа имеет сильную позицию для полного прекращения поставок российского СПГ уже в этом году.

По словам Светланы Романко, еще одна причина остановить эти поставки – климатическая политика ЕС.

"Вместе с десятками украинских общественных организаций мы обратились в июле к Еврокомиссии с призывом ввести эмбарго на российский СПГ в 12-м пакете санкций. И это не только о нашей борьбе с агрессором.

Во время, когда весь мир приближается к климатической катастрофе, ЕС должен быть последовательным – поставить себе цель навсегда удержать российское ископаемое топливо в недрах земли в соответствии с согласованной миром целью в рамках Парижского соглашения", – рассказывает основательница Razom We Stand.

Следующим шагом, уверена автор колонки, Евросоюз должен ввести вторичные санкции против всех компаний, которые предоставляют технологии и услуги, помогающие России экспортировать СПГ на мировые рынки.

Подробнее – в колонке Светланы Романко Угроза уровня "Северного потока": почему ЕС стоит остановить закупки российского сжиженного газа.