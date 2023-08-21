Румыния отправляет 50 пожарных на помощь Греции, где бушуют лесные пожары

Румыния отправит в Грецию 50 пожарных и технику, чтобы помочь стране бороться с лесными пожарами.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом объявил руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям при МВД Румынии Раед Арафат.

Арафат сообщил, что Румыния отправит команду своих специалистов на помощь Греции, как ранее Франции.

"Румыния сейчас присутствует во Франции. Мы уже имели миссии в Греции и сегодня румынская команда снова отправится в Грецию, в район у границы с Турцией... Мы подготовили команду из 12 единиц спецтехники и более 50 пожарных", – рассказал чиновник.

Напомним, за последние сутки в Греции вспыхнули несколько новых лесных пожаров в условиях засухи и сильного ветра, есть погибшие и пострадавшие.

По последним сообщениям греческих СМИ, в настоящее время в стране семь очагов пожаров – в районе севернее Афин, на острове Эвбея и на северо-востоке у границы с Турцией.