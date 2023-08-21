Во Франции вспыхнул пожар в предгорье Альп

На юго-востоке Франции тушат лесной пожар в предгорье Альп, на его ликвидацию понадобится "много дней".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло еще в воскресенье вечером в районе городка Шанусс, что в департаменте Верхние Альпы. С тех пор выгорело более сотни гектаров, огонь медленно продвигается на новые территории.

🔥🌲 #FeuDeForêt à Chanousse (05) : De nombreux largages ont été réalisés hier, aujourd'hui près de 250 sapeurs-pompiers, 2 #Dash et 1 hélicoptère bombardier d'eau sont toujours mobilisés.

👉 17 spécialistes #FeuxTactiques et 40 sapeurs-sauveteurs sont aussi engagés. pic.twitter.com/ABlZWImLPj — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 21, 2023

На месте работают 350 пожарных с наземной и воздушной спецтехникой, а также 24 пожарных из Румынии.

По оценкам, пожар будет продолжаться еще много дней. Его оценивают как сложный, в том числе из-за труднодоступной местности и погоды.

L’incendie de Chanousse est encore bien actif. Se propageant latéralement de manière topographique sur le versant nord longeant la D949, il se propage vers l’Est essentiellement en sous-bois. Le relief rend difficile l’attaque du feu. pic.twitter.com/uBIDPinvXO — FIRE CHASER 13 (@FIRECHASER131) August 21, 2023

Вторник во Франции ожидается очень жарким, для нескольких районов на юго-востоке объявили красный уровень предупреждения. На юге ожидают 37°C, а в отдельных районах – до 42°C, в центральной части страны – около 34°C.

Людям советуют отказаться от физических нагрузок, пить много воды и позаботиться о пожилых соседях.

Как известно, с масштабными лесными пожарами борются также в Греции и на испанском острове Тенерифе.