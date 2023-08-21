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Во Франции вспыхнул пожар в предгорье Альп

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Понедельник, 21 августа 2023, 18:56

На юго-востоке Франции тушат лесной пожар в предгорье Альп, на его ликвидацию понадобится "много дней".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло еще в воскресенье вечером в районе городка Шанусс, что в департаменте Верхние Альпы. С тех пор выгорело более сотни гектаров, огонь медленно продвигается на новые территории.

На месте работают 350 пожарных с наземной и воздушной спецтехникой, а также 24 пожарных из Румынии.

По оценкам, пожар будет продолжаться еще много дней. Его оценивают как сложный, в том числе из-за труднодоступной местности и погоды.

Вторник во Франции ожидается очень жарким, для нескольких районов на юго-востоке объявили красный уровень предупреждения. На юге ожидают 37°C, а в отдельных районах – до 42°C, в центральной части страны – около 34°C.

Людям советуют отказаться от физических нагрузок, пить много воды и позаботиться о пожилых соседях.

Как известно, с масштабными лесными пожарами борются также в Греции и на испанском острове Тенерифе.

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Франция стихийные бедствия