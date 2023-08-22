Кулеба: Україна не підпише мирну угоду, подібну до фінської 1940 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув можливість підписання угоди про мир із Росією в обмін на відмову від частини своєї території.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час онлайн-лекції щодо майбутнього Європи в Міжнародному університеті імені Менендеса Пелайо в іспанському місті Сантандер, повідомляє El Diario.

Очільник зовнішньополітичного відомства високо оцінив підтримку, яку отримав Київ у боротьбі проти російської агресії. На його думку, це сталося частково завдяки тому, що "світ зробив висновки з минулих помилок".

Тому, зазначив він, Україна "не підпише мирну угоду, подібну до угоди з Фінляндією" 1940 року – Московський мирний договір, за яким країна поступилася частиною своєї території Радянському Союзу.

Кулеба додав, що переживши вторгнення, здобувши перемоги" в різних битвах і заручившись підтримкою, Україна "має всі шанси отримати інші мирні умови", ніж це було внаслідок радянсько-фінської, російсько-грузинської війни в 2008 році чи анексії Криму Росією в 2014 році.

Раніше президент України Володимир Зеленський іронічно прокоментував пропозицію обміняти захоплені РФ українські території на членство в НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території.

Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.

Генсек НАТО, коментуючи висловлювання Єнссена, заявив, що Україна має сама вирішувати, коли настануть умови для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення.