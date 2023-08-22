Кулеба: Украина не подпишет мирное соглашение, подобное финскому 1940 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность подписания соглашения о мире с Россией в обмен на отказ от части своей территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время онлайн-лекции о будущем Европы в Международном университете имени Менендеса Пелайо в испанском городе Сантандер, сообщает El Diario.

Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил поддержку, которую получил Киев в борьбе с Россией. По его мнению, это произошло отчасти благодаря тому, что "мир сделал выводы из прошлых ошибок".

Поэтому, отметил он, Украина "не подпишет мирное соглашение, подобное соглашению с Финляндией" 1940 года – Московский мирный договор, по которому страна уступила часть своей территории Советскому Союзу.

Кулеба добавил, что пережив вторжение, получив победы в различных битвах и заручившись поддержкой, Украина "имеет все шансы получить другие мирные условия", чем это было в результате советско-финской, российско-грузинской войны в 2008 году или аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал предложение обменять захваченные РФ украинские территории на членство в НАТО.

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.

Впоследствии он назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.

Генсек НАТО, комментируя высказывания Йенссена, заявил, что Украина должна сама решать, когда наступят условия для присоединения к любым переговорам после российского вторжения.