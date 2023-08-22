У центрі Парижа демонтували табір мігрантів, який вони облаштували з вимогою житла

У Парижі демонтували табір мігрантів, який вони облаштували перед мерією, вимагаючи надати їм дах над головою; людей перемістили у тимчасове житло.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Табір мігрантів перед палацом Отель-де-Віль, де розміщується мерія Парижа, з’явився на початку серпня. Там постійно перебували близько пів сотні людей – переважно жінок з дітьми. Так мігранти намагалися привернути до себе увагу і отримати дах над головою, оскільки на "гарячій лінії" їм відповідають, що вільних місць для поселення немає.

Elisabeth Pierson / Le Figaro

Більшість з них опинилися у Франції після нелегальної подорожі через Середземне море, переважно з країн Західної Африки.

LP / Marie-Anne Gairaud

У понеділок паризька мерія подала запит про те, щоб мігрантам терміново запропонували якийсь варіант розміщення.

22 серпня влада столичного регіону Іль-де-Франс повідомила, що табір "евакуювали" і 226 осіб з нього отримали тимчасове житло у межах регіону. Далі мігрантів будуть розселяти в інші міста країни.

Це не перший подібний випадок. Так, у 2021 році біля мерії за підтримки неурядової організації облаштували табір близько півтисячі людей. У 2022 році мігранти, що вимагали даху над головою, увірвалися в будівлю.

🔴 Envahissement et occupation de l’Hotel de Ville de Paris par le collectif @chapelledebout.



Plusieurs dizaines d’exilés ont décidé d’envahir le lieu pour demander des logements à la mairie. pic.twitter.com/Pofyi4skAO — Clément Lanot (@ClementLanot) October 7, 2022

У червні паризька поліція розігнала табір мігрантів, які встановили намети біля Державної ради, що має у Франції функції конституційного суду.

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, за перші 7 місяців 2023 року до країн Євросоюзу незаконно намагалися потрапити 176 100 людей. Це найвищий показник незаконних перетинів за цей період з 2016 року.