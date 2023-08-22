В центре Парижа демонтировали лагерь мигрантов, который они обустроили с требованием жилья
Вторник, 22 августа 2023, 15:36
В Париже демонтировали лагерь мигрантов, который они обустроили перед мэрией, требуя предоставить им крышу над головой; людей переместили во временное жилье.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Лагерь мигрантов перед дворцом Отель-де-Виль, где размещается мэрия Парижа, появился в начале августа. Там постоянно находились около полусотни людей – преимущественно женщин с детьми. Так мигранты пытались привлечь к себе внимание и получить крышу над головой, поскольку на "горячей линии" им отвечают, что свободных мест для поселения нет.
Большинство из них оказались во Франции после нелегального путешествия через Средиземное море, преимущественно из стран Западной Африки.
В понедельник парижская мэрия подала запрос о том, чтобы мигрантам срочно предложили какой-то вариант размещения.
22 августа власти столичного региона Иль-де-Франс сообщили, что лагерь "эвакуировали" и 226 человек из него получили временное жилье в пределах региона. Далее мигрантов будут расселять в другие города страны.
Это не первый подобный случай. Так, в 2021 году возле мэрии при поддержке неправительственной организации обустроили лагерь около полтысячи человек. В 2022 году мигранты, требовавшие крыши над головой, ворвались в здание.
🔴 Envahissement et occupation de l’Hotel de Ville de Paris par le collectif @chapelledebout.— Clément Lanot (@ClementLanot) October 7, 2022
Plusieurs dizaines d’exilés ont décidé d’envahir le lieu pour demander des logements à la mairie. pic.twitter.com/Pofyi4skAO
В июне парижская полиция разогнала лагерь мигрантов, которые установили палатки возле Государственного совета, имеющего во Франции функции конституционного суда.
По данным пограничного агентства ЕС Frontex, за первые 7 месяцев 2023 года в страны Евросоюза незаконно пытались попасть 176 100 человек. Это самый высокий показатель незаконных пересечений за этот период с 2016 года.