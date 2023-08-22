В центре Парижа демонтировали лагерь мигрантов, который они обустроили с требованием жилья

В Париже демонтировали лагерь мигрантов, который они обустроили перед мэрией, требуя предоставить им крышу над головой; людей переместили во временное жилье.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Лагерь мигрантов перед дворцом Отель-де-Виль, где размещается мэрия Парижа, появился в начале августа. Там постоянно находились около полусотни людей – преимущественно женщин с детьми. Так мигранты пытались привлечь к себе внимание и получить крышу над головой, поскольку на "горячей линии" им отвечают, что свободных мест для поселения нет.

Elisabeth Pierson / Le Figaro

Большинство из них оказались во Франции после нелегального путешествия через Средиземное море, преимущественно из стран Западной Африки.

LP / Marie-Anne Gairaud

В понедельник парижская мэрия подала запрос о том, чтобы мигрантам срочно предложили какой-то вариант размещения.

22 августа власти столичного региона Иль-де-Франс сообщили, что лагерь "эвакуировали" и 226 человек из него получили временное жилье в пределах региона. Далее мигрантов будут расселять в другие города страны.

Это не первый подобный случай. Так, в 2021 году возле мэрии при поддержке неправительственной организации обустроили лагерь около полтысячи человек. В 2022 году мигранты, требовавшие крыши над головой, ворвались в здание.

🔴 Envahissement et occupation de l’Hotel de Ville de Paris par le collectif @chapelledebout.



Plusieurs dizaines d’exilés ont décidé d’envahir le lieu pour demander des logements à la mairie. pic.twitter.com/Pofyi4skAO — Clément Lanot (@ClementLanot) October 7, 2022

В июне парижская полиция разогнала лагерь мигрантов, которые установили палатки возле Государственного совета, имеющего во Франции функции конституционного суда.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, за первые 7 месяцев 2023 года в страны Евросоюза незаконно пытались попасть 176 100 человек. Это самый высокий показатель незаконных пересечений за этот период с 2016 года.