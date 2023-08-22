В Україні розпочала роботу нова посол Словенії

22 серпня заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Словенії в Україні Матеї Превольшек.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба МЗС.

Євген Перебийніс висловив вдячність Словенії за всебічну підтримку України в її протистоянні російській збройній агресії.

фото пресслужби МЗС

"Зі свого боку, Матея Превольшек подякувала за надану Україною допомогу у подоланні наслідків масштабної повені в Словенії та підтвердила налаштованість її країни й надалі всебічно підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором", – йдеться у повідомленні.

Перебийніс і Превольшек також обговорили практичні кроки реалізації формули миру президента Володимира Зеленського, підтримку України на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО, а також співпрацю зі Словенією під час її непостійного членства в РБ ООН та відновлення України.

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Словенії 12 серпня.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу.