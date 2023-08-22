В Украине начала работу новая посол Словении

22 августа заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Словении в Украине Матеи Превольшек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба МИД.

Евгений Перебийнис выразил благодарность Словении за всестороннюю поддержку Украины в ее противостоянии российской вооруженной агрессии.

"Со своей стороны, Матея Превольшек поблагодарила за оказанную Украиной помощь в преодолении последствий масштабного наводнения в Словении и подтвердила настроенность ее страны и в дальнейшем всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором", – говорится в сообщении.

фото пресс-службы МИД

Перебийнис и Превольшек также обсудили практические шаги реализации формулы мира президента Владимира Зеленского, поддержку Украины на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО, а также сотрудничество со Словенией во время ее непостоянного членства в СБ ООН и восстановления Украины.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это наихудшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

51 украинский спасатель и 19 единиц техники начали восстановительные работы в Словении 12 августа.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, прибывшую оказывать помощь.