В Украину прибыл премьер-министр Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл с первым в должности визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать в Украину, Петтери Орпо. Я благодарю Финляндию за ее военную и гуманитарную поддержку, санкции и готовность возглавить ряд пунктов "формулы мира". Я также пригласил Финляндию принять участие в нашем Форуме оборонной промышленности этой осенью", – написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

