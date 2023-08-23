В Украину прибыл премьер-министр Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прибыл с первым в должности визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Добро пожаловать в Украину, Петтери Орпо. Я благодарю Финляндию за ее военную и гуманитарную поддержку, санкции и готовность возглавить ряд пунктов "формулы мира". Я также пригласил Финляндию принять участие в нашем Форуме оборонной промышленности этой осенью", – написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Welcome to Ukraine, @PetteriOrpo!



I thank Finland for its military and humanitarian support, sanctions, and readiness to co-lead a number of Peace Formula items.



I also invited Finland to take part in our Defense Industries Forum this autumn.



🇺🇦🇫🇮 pic.twitter.com/6aJurskrQJ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2023

Как пишут финские СМИ, о визите премьера не было объявлено заранее из соображений безопасности.

Орпо начал свое путешествие с посещения Ирпеня, что под Киевом, где были возведены предоставленные Финляндией дома для тех, кто лишился жилья.

Он высоко оценил строительство временного жилья как хорошую конкретную помощь и сказал, что Финляндия активно участвует в восстановлении Украины.

Как сообщалось, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза приехал в Украину с двухдневным визитом.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.