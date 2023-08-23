Залужный, Кулеба и Резников получили награды из рук президента Литвы
Литовский президент Гитанас Науседа во время пребывания в Украине вручил государственные награды украинским чиновникам и военным командирам.
Об этом Науседа сообщил в Instagram, пишет "Европейская правда".
Президент Литвы вручил награды главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и главе Министерства обороны Алексею Резникову.
"Борьба Украины за свободу – это и наша борьба!" – написал Науседа.
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В июле ко Дню государственности Литвы президент Гитанас Науседа наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, среди которых были и украинцы.
Среди прочего, премьер Денис Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедимина, Алексей Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, тогда как Валерий Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.