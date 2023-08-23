Залужный, Кулеба и Резников получили награды из рук президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа во время пребывания в Украине вручил государственные награды украинским чиновникам и военным командирам.

Об этом Науседа сообщил в Instagram, пишет "Европейская правда".

Президент Литвы вручил награды главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и главе Министерства обороны Алексею Резникову.

"Борьба Украины за свободу – это и наша борьба!" – написал Науседа.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gitanas Nausėda (@gitanasnauseda)

В июле ко Дню государственности Литвы президент Гитанас Науседа наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, среди которых были и украинцы.

Среди прочего, премьер Денис Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедимина, Алексей Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, тогда как Валерий Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.