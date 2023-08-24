Наконец-то стало известно, когда Чарльз III отправится во Францию
Государственный визит королевской четы Великобритании во Францию, отложенный из-за протестов против противоречивой пенсионной реформы, состоится 20-22 сентября.
Об этом в четверг объявил Букингемский дворец, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что Чарльз III и королева-консорт Камилла посетят Париж и Бордо.
"Визит будет посвящен общей истории, культуре и ценностям Соединенного Королевства и Франции", – говорится в коротком сообщении.
В Букингемском дворце отмечают, что государственный визит Чарльза III во Францию в сентябре станет девятым официальным визитом за время его пребывания на престоле с сентября прошлого года.
Изначально визит Чарльза и Камиллы был запланирован на 26-29 марта. Но 24 марта эта поездка была "отложена" из-за забастовок против пенсионной реформы, которые тогда были в разгаре.
Король Чарльз III, который в то время еще не был коронован, должен был приехать во Францию в сопровождении своей жены Камиллы. Было запланировано несколько мероприятий в Париже, а также визит в Бордо.
Первый зарубежный визит суверена вместо этого состоялся в Берлин, куда король должен был отправиться после Франции.
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