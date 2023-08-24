Наконец-то стало известно, когда Чарльз III отправится во Францию

Государственный визит королевской четы Великобритании во Францию, отложенный из-за протестов против противоречивой пенсионной реформы, состоится 20-22 сентября.

Об этом в четверг объявил Букингемский дворец, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Чарльз III и королева-консорт Камилла посетят Париж и Бордо.

"Визит будет посвящен общей истории, культуре и ценностям Соединенного Королевства и Франции", – говорится в коротком сообщении.

В Букингемском дворце отмечают, что государственный визит Чарльза III во Францию в сентябре станет девятым официальным визитом за время его пребывания на престоле с сентября прошлого года.

Изначально визит Чарльза и Камиллы был запланирован на 26-29 марта. Но 24 марта эта поездка была "отложена" из-за забастовок против пенсионной реформы, которые тогда были в разгаре.

Король Чарльз III, который в то время еще не был коронован, должен был приехать во Францию в сопровождении своей жены Камиллы. Было запланировано несколько мероприятий в Париже, а также визит в Бордо.

Первый зарубежный визит суверена вместо этого состоялся в Берлин, куда король должен был отправиться после Франции.

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