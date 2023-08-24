Норвегія полагодить загорожу на кордоні, щоб її олені не паслись у Росії

Влада Норвегії в четвер оголосила про додаткові заходи для укріплення огорожі на кордоні з Росією, аби більше не давати норвезьким оленям випасатись у російській частині заповідного парку "Пасвік".

Про це йдеться в заяві Управління з питань сільського господарства Норвегії, яку цитує "Європейська правда".

Норвезький уряд вирішив виділити 3,7 мільйона крон (320 тисяч євро) на укріплення семикілометрової ділянки кордону, через яку норвезькі олені, як виявилось, подорожували на російську територію.

Ця ділянка огорожі, частини якої вперше встановили ще у 1950-х роках, зносилась і потребує заміни. Новий паркан, як очікується, встановлять до 1 жовтня.

"Прикордонна огорожа має важливе значення, оскільки догляд за оленями, які перетинають кордон і пасуться на російській стороні, є дорогим і трудомістким процесом, що забирає багато часу", – пояснює норвезьке відомство.

Лише за цей рік 42 норвезькі олені паслися на території Росії. Російська сторона дозволила повернути 40 тварин, але оскільки законодавство Норвегії цього не дозволяє, тварин довелось забити – через побоювання, що вони знову повернуться до РФ.

Крім того, як повідомлялось, російський національний парк подав позов про компенсацію за випас на території, вимагаючи від приблизно 50 тисяч до майже 47 мільйонів норвезьких крон (понад 4,2 мільйона євро).

"Управління з питань сільського господарства Норвегії планує зустріч із російським національним парком, щоб узгодити модель компенсації", – додали в норвезькому відомстві.