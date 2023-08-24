Reuters: США считают, что самолет Пригожина, вероятно, сбила ракета из РФ

В Соединенных Штатах считают, что самолет, пассажирами которого указали руководителей ЧВК "Вагнер", вероятно, сбила ракета на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые комментировали на условиях анонимности.

По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с главарями ЧВК "Вагнер" сбила ракета "земля-воздух", запущенная с российской территории.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.

Напомним, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был зарегистрирован главарь группы Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий "Вагнер" Уткин, чей позывной дал название группировке.

В Париже заявили, что не спешат с выводами об обстоятельствах авиакатастрофы самолета с Пригожиным, а глава МИД Германии также призвала не торопиться с выводами и уверенностью, что главарь "вагнеровцев" действительно погиб.

Президент Литвы считает, что если смерть Пригожина подтвердится, ситуация с безопасностью от этого не станет лучше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Евгения Пригожина контроль над ЧВК "Вагнер" перейдет непосредственно к Кремлю и это делает ее потенциально более опасной.