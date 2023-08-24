Столтенберг: Швеция вступит в НАТО осенью

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.

Об этом Столтенберг сказал в комментарии SVT, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО напомнил, что на саммите в Вильнюсе Турция обязалась ратифицировать вступление Швеции, но парламент страны начнет работу только в октябре.

"В Вильнюсе был консенсус: как только соберется Национальная ассамблея (Турции. – Ред.), они осуществят ратификацию", – напомнил он.

Столтенберг, однако, воздержался от называния конкретных дат и выразил надежду, что вступление Швеции в Альянс состоится этой осенью.

"Я всегда очень осторожен в отношении конкретных дат, но я оптимистично настроен", – отметил генсек.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.