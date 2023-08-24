Шольц не підтримує заборону російських виконавців

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти заборони виступів російських артистів, заявивши, що такий крок "був би безглуздий".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, Шольц сказав під час спілкування з людьми в Мюнхені.

Під час заходу українка спитала в канцлера, чи підтримує він заборону на виступи російських виконавців у Німеччині, на що той відповів заперечно.

Як пояснив Шольц, якби йшлось про пропагандиста війни Росії, то його й так навряд чи б запрошували виступати. Натомість є багато росіян, які не згодні з курсом Владіміра Путіна.

"(Російська культура. – Ред. є частиною нашої спільної європейської історії. І вона не повинна бути просто заборонена зараз", – додав канцлер ФРН.

Минулого тижня Прага скасувала виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка була довіреною особою Путіна на виборах.

А в грудні міланський театр "Арчимбольді" скасував два шоу, організовані танцюристом українського походження Сергєєм Полуніним, який відкрито підтримує російську агресію та має тату президента РФ.